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Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

SİVAS 10.07.2022, 10:23
Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkan hafif ticari araç yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 Karayolu Sivas’ın Suşehri ilçesi Akçağ köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada Tokat istikametinden gelip Erzincan istikametine gitmekte olan O.O. yönetimindeki 34 GDK 63 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç yoldan çıkarak yol kenarındaki beton duvara çarptı. Araç sürücüsü, eşi Ö.O, çocukları B.O. ve K.O yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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