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Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

SİVAS 30.09.2021, 12:05
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasıda 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas-Ankara karayolu Adliye kavşağında meydana geldi. Kazada;.U.U’ idaresindeki 34 LAL 32 plakalı Audi marka otomobil H.A. idaresindeki 58 TL 886 Opel marka otomobil çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan U.U., H.A, S.U., Z.U. ve A.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken 58 TL 886 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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