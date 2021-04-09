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Kaymakam Tan’dan polis memurlarına teşekkür

Gürün Kaymakamı Ahmet Tan Polis haftası sebebiyle ilçede görev yapan polis memurlarına teşekkür etti.

SİVAS 09.04.2021, 16:00
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Kaymakam Tan’dan polis memurlarına teşekkür

Gürün Kaymakamı Ahmet Tan Polis haftası sebebiyle ilçede görev yapan polis memurlarına teşekkür etti.

Sivas’ın Gürün ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176. Yılı dolayısıyla program düzenledi. Gürün Kaymakamı Ahmet Tan, ilçede görev yapan polis memurlarını kabul etti. Kaymakam Tan, pandemi döneminde gece gündüz demeden çalışan polis memurlarına teşekkür ederek tüm Emniyet Teşkilatının Polis Haftasını kutladı.
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