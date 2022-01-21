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Kaymakam öğrencilerin sevincini paylaştı
Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini kendi elleriyle verdi.
SİVAS 21.01.2022, 16:15
Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini kendi elleriyle verdi.
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesi dolayısıyla öğrencilere karneleri dağıtıldı. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muharrem Demir ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini vererek öğrencilerin sevinçlerini paylaştılar.