Kaymakam duyurdu, artık ÖSYM Sınavları o ilçede yapılabilecek

Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, ÖSYM sınavlarının artık ilçede yapılabileceğini duyurdu.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Kaymakamı Gökhan Dolaş, yaptığı açıklamada girişimleri sonucunda artık ÖSYM sınavlarının ilçede yapılabileceğini duyurdu. Öğrencilere müjdeyi veren Dolaş desteklerinden dolayı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Sivas Valisi Salih Ayhan’a teşekkür etti.