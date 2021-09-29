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Kaymakam Çamkerten köylülerin taleplerini dinledi

Sivas İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Uyanık köyünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Çamkerten, sorunlara çözüm üreteceklerini ifade etti.

SİVAS 29.09.2021, 08:32
Kaymakam Çamkerten köylülerin taleplerini dinledi

Sivas İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, Uyanık köyünü ziyaret etti. Ziyaret esnasında vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Çamkerten, sorunlara çözüm üreteceklerini ifade etti.

Kaymakam Çamkerten, yaptığı açıklamada; "Köylerimize hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için bütün kamu çalışanları olarak çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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