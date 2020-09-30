Kaymakam Akköz, öğrencilere tablet hediye etti

Altınyayla Kaymakamı Muhammed Burak Akköz öğrencilere tablet hediye etti.

Sivas’ın Altınyayla ilçesi Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, teknik nedenlerle uzaktan eğitim almakta güçlük çeken 25 öğrenciye tablet hediye etti. Tabletler Altınyayla İmam-Hatip Ortaokulu bahçesinde pandemi kuralları gözetilerek düzenlenen programla dağıtıldı. Programda Akköz tabletleri kendisi öğrencilere teslim etti.