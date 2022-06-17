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Karnelerini Vali amcalarının elinden aldılar

Sivas’ta toplamda 115 bin 869 öğrenci bugün karnelerini aldı.

SİVAS 17.06.2022, 13:16
Karnelerini Vali amcalarının elinden aldılar

Sivas’ta toplamda 115 bin 869 öğrenci bugün karnelerini aldı.

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas şehir merkezinde bulunan Danişment İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Şimşek’e Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’da eşlik etti. Karnelerini Vali amcalarından alan çocuklar karne heyecanını doyasıya yaşadı.

Vali Şimşek, karne dağıtımında, öğrencilerle yakından ilgilenerek, fotoğraf çektirdi. Öğrencilere karne hediyesi de veren Vali Şimşek, yarıyıl tatilinde dinlenmelerini ancak bol bol kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.

Karne dağıtım programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan’da 3 sınıf öğrencilerine karne verdi. Velilerle ve öğrencilerle sohbet eden Aslan, çocukların ve velilerin karne heyecanına ortak oldu.

Belediye Başkan Vekili Turan Topgül’de öğrencilere karne hediyesi olarak lunapark bileti dağıttı.

Sivas’ta il genelinde okul öncesinde 11 bin 537, ilkokulda 33 bin 567, Ortaokulda 33 bin 839, Lisede 36 bin 926 öğrenci olmak üzere toplam 115 bin 869 öğrenci karne aldı.

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