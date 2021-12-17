Karla mücadele ekipleri kışa hazır

Sivas İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kışa hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas İl Özel İdaresi, karla mücadele çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğünü ziyaret ederek, karla mücadele ekipleri ile bir araya geldi. Personel ile bir süre sohbet eden Vali Ayhan, il genelinde karla mücadelede yürütülecek çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bin 500 personel ve bin adet araç görev alacak”

Vali Salih Ayhan, " Sivas İl Özel İdaresi, bu kış döneminde de vatandaşın huzuru ve güveni için yollarda olacak. Vatandaşlarımız sizleri gördüğü zaman güvenle yollarımız en kısa zamanda açılacak duygusuna hakim olacak. Tecrübemiz var, birlikteliğimiz var. İnşallah araç filomuzda gençleştirmeyi planlıyoruz. Gücümüze güç katacağız. Sahada tüm ilgili kurumları dahil ettiğimizde karla mücadelede bin 500 personel, bin adette araç görev alacak. Ne kadar kar yağarsa yağsın fedakar personelimizle çalışmalarımızı başarıyla tamamlayacağız" dedi.