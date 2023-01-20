Karla ilk kez tanıştılar, mutlulukları yüzlerine böyle yansıdı

Sivas’ta Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde ilk kez karla tanışan Afrikalı öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan Afrikalı öğrenciler Yıldızdağı Kış Sporları ve Kayak Merkezinde ağırlandı. Misafir öğrenciler, Avrupa ve Türkiye’de birçok kayak merkezinde kar bulunmazken Sivas’ta karın tadını çıkartma fırsatı buldu. Sivas’ta ilk kışını geçiren bazı öğrenciler aynı zamanda karla ilk kez tanıştı. Öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.