Karatede Analig seçmeleri yapıldı

Sivas’ta 42 sporcunun katılımı ile “2021-2022 Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Karate İl Seçmesi” yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin organizesinde 2021-2022 Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Karate İl seçmesi gerçekleştirildi. 7-9 Nisan’da yapılacak olan Analig grup maçları için karate il seçmesi Taha Akgül Spor Salonunda 42 sporcunun katılımı ile yapıldı.

Kata ve kumite dalında sporcular kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Karate İl Temsilcisi Oğuz Ökten ise, seçmelere katılan sporcuları tebrik ederek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızca düzenlenen 2021-2022 Analig Karate İl Seçmesi müsabakaları kata ve kumite kategorilerinde 42 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Birinci olan sporcularımız erkek ve kız takım olmak üzere 7-8 Nisan tarihinde grup müsabakaları için belirlenecek takımlarımızla yola çıkacaklardır. Sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.