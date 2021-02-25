Karaman tedbirleri yerinde denetledi

Sivas’ın Altınyayla İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçe semt pazarını ve esnafları ziyaret ederek Covid-19 tedbirlerini yerinde denetlerdi.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde 8 Şubatta göreve başlayan Kaymakam Kahraman, Covid-19 tedbirlerini yerinde denetlemek için ilçede kurulan semt pazarında imcelemelerde bulundu. ilçede uygulanan Covid-19 tedbirlerinden taviz verilmeyeceğini ifade eden Kahraman, halk sağlığının korunması adına denetimlerinde aralıksız süreceğini kaydetti. Pazar esnafı ile de görüşen Kahraman, esnaf ve müşterilere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması korusunda uyarılarda bulunarak alınan tüm tedbirlerin halkın sağlığı ve huzuru için olduğunu dile getirdi.