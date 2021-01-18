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Kar yolları kapattı, kap krizi geçiren hasta 2 saat sonra kurtarıldı
Sivas’ın Suşehri ilçesi Şarköy köyünde kalp krizi geçiren bir hasta yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
SİVAS 18.01.2021, 09:36
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Sivas’ın Suşehri ilçesi Şarköy köyünde kalp krizi geçiren bir hasta yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay kent merkezine 116 kilometre Suşehri ilçesine ise 23 kilometre uzaklıkta bulunan Şarköy köyünde meydana geldi. Saat 02.00 sıralarında kalp krizi geçiren M. Ö. nün yakınları 112 sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda ilerleyemeyen sağlık ekipleri İlçe Özel İdaresinden yardım istedi. Ekipler tarafından yaklaşık 2 saat süren hummalı çalışma sonucu yol ulaşıma açılarak ambulansa yol verildi. Hasta M. Ö. İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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