Kar yağışı etkisini gösterdi, bazı sürücüler yolda kaldı

Sivas’ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı tır sürücüleri yolda kaldı.

Termometrelerin sıfırın altında 5 derece gösterdiği Sivas’ta kar yağışı etkili oldu. Malatya Kayseri karayolu Ziyaret mevkiinde etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı tır sürücüleri yolda kaldı. Polis ve jandarma ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuzda olurken ulaşım kontrollü sağlandı. Kar yağışının davam ettiği bölgede ilçe özel idaresi ekipleri yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Öte yandan Ulaş ve Kangal ilçeleri de beyaza büründü. Kent merkezinde de ara ara etkisini gösteren kar yağışı güzel görüntüler oluşturdu.