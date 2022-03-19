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Kar sürgünü ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas’ta etkili olan kar sürgünü nedeniyle Sivas-Gürün karayolu araç ulaşımına kapatıldı.
SİVAS 19.03.2022, 19:25
Sivas’ta etkili olan kar sürgünü nedeniyle Sivas-Gürün karayolu araç ulaşımına kapatıldı.
Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgarın yola taşığı kar kütleleri ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Gürün karayolu kar sürgünü nedeniyle araç ulaşmına kapatıldı. Akşam saatlerinden itibaren her türlü aracın yola girmesine izin verilmiyor.