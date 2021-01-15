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Kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor
Sivas’ta karla mücadele ekipleri tarafından kaldırılan kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor.
SİVAS 15.01.2021, 10:07
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Sivas’ta karla mücadele ekipleri tarafından kaldırılan kar kütleleri kamyonlarla kent merkezi dışına taşınıyor.Kurak geçen kışın ardından geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı Sivas kent merkezini beyaza bürüdü. Sivas Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana caddelere ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından temizlenen kar kütleleri iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek kent merkezi dışında bulunan Sivas Belediyesi Kar döküm merkezine taşınıyor.
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