Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, temizleme çalışmaları başladı

Sivas’ın Gürün ilçesinde kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için belediye ekiplerinin karla mücadelesi başladı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gürün ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi buldu. Gürün Belediyesi karla mücadele ekipleri kar yağışının durmasının ardından kolları sıvadı. Vatandaşın mağduriyet yaşamamasını istemeyen Gürün Belediyesi 4 kepçe, 4 traktör, 2 kamyon ve 20 personeliyle kar temizleme çalışımlarına başladı. Ekiplerin 19 mahalledeki temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi rüzgar ve savruntuya rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için canla başla çalışan ekiplere teşekkür etti. Belediye Başkanı Çiftçi kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.