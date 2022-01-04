Kangal’da Müslüm Kel güven tazeledi

Kangal Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası başkanlığına Müslüm Kel yeniden seçildi.

Kangal Öğretmenevi salonunda gerçekleştirilen genel kurulda divan Başkanlığını Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olan Beşir Köksal yaptı. Denetim Kurulu Raporları, bilançolar, gelir ve gider tablosu ile yeni dönem çalışma programı okunduktan sonra ibra edildi. Dilek ve temenniler bölümünde ise oda başkanlığına yeniden aday olan Müslüm Kel ile adaylığını açıklayan Süleyman Kaban, birer konuşma yaptılar. İki liste ile gidilen genel kurul sonrasında mevcut başkan Müslüm Kel 79 oy alarak güven tazeledi. Süleyman Kaban ise 53 oy aldı.