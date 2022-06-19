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Kangal’da mezuniyet coşkusu

Kangal Meslek Yüksekokulu 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi

SİVAS 19.06.2022, 16:27
Kangal’da mezuniyet coşkusu

Kangal Meslek Yüksekokulu 2021-2022 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi

Düzenlenen törende, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Bankacılık Sigortacılık ve Halkla İlişkiler Programını tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi. Programa Kangal Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Salih Yüksek, Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, akademisyenler ve birçok kurum müdürü katıldı.

Okulu derece ile bitiren öğrencilere belgelerini Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın ve okul idarecileri verdi. Tören okunan öğrenci andı ve kep fırlatılarak sona erdi.

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