Kangal’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Kangal Kaymakamlığı tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Kangal Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde “Ben Olsaydım” temalı Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Kangal Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştaya Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, Kangal Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Abdulbaki Gök, kurum müdürleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Çalıştayda bağımlılıkla mücadele dahilinde sorunların tespitinin yapılması, önleyici tedbirler dahilinde kurum ve kuruluşların alanlarına yönelik tamamlayıcı faaliyetlerin belirlenmesi, riskli bölgelerin belirlenerek bu bölgelere yönelik yürütülmesi gereken önleyici çalışmaların yapılması, katılımcıların tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunların belirlenmesi gibi konulara ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.