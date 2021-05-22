Kangal, sadakati ile şaşkına çevirdi

Kangal ırkı köpek, sürüsünden koparak kırsalda kalan koyunun başında iki gün bekledi.

Kangal ırkı köpekler; güçlü, kıvrak ve zeki yapılarının yanında sadakatleri ile de dikkat çekiyor. Sahibine ait olan her şeyi canı pahasına koruduklarını bilinen Kangallar, yaşattıkları örneklerle bu özelliklerini ispatlıyor. Sivas’ın Gürün ilçesi Kuzuluk yaylasında yaşanan ilginç olay duyan, gören herkesi şaşırttı. Nuri Maraşlı, koyunlarını yaylada otlattıktan sonra sürüsüyle birlikte ahına geri döndü. Ancak köpeklerinden birinin geri dönmediğini fark etti. Yaylada 2 gün köpeğini aradı. 2 gün sonra köpeğini, sürüden kopan bir koyunun başında beklerken buldu. Koyunun yaralandığı için yürüyemeyerek sürüden koptuğu, Kangal’ın ise onu yalnız bırakmadığı ve koruduğu anlaşıldı.