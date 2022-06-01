Kangal Belediyesinden su abonelerine büyük kolaylık

Kangal belediyesi geliştirdiği online ödeme sistemi ile su aboneleri fatura ödeme ve kart yükleme derdinden kurtuldu.

Kangal Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü geliştirdiği bir proje ile hem Türkiye’de ilk oldu hem de su abonelerine büyük kolaylık sağladı. Su aboneleri artık Kangal belediyesinin resmi sitesine girip online işlemler menüsünden ön ödemeli su satın alabilecek. Sayaç numaraları ile işlem yapan su aboneleri fatura ve kar yükleme derdinden kurtulmuş olacak. Su sayaçlarını okuyan belediye personeli, sayaç okurken sayaç bakiyesini görüp bakiyeye göre işlem yapabilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşat Apaydın, uyguladıkları yöntemin Türkiye’de ilk olduğunu ifade edip, su abonelerinin artık ödeme ve kart yükleme işlemler için uğramak zorunda olmadıklarını söyledi.