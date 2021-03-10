Kandilde vatandaşlara lokum ikram edildi

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Miraç Kandili münasebetiyle düzenlenen etkinlikte vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Altınyayla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Miraç kandili nedeniyle etkinlik düzenledi. Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman’ında katıldığı etkinlikle genç sporcular esnaf ve vatandaşa lokum dağıttılar. Etkinliğe katılan Kaymakam Kahraman, “Etkinliği düzenleyen başta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhlis Erdoğan’a ve genç sporculara çok teşekkür ediyorum .Ayrıca tüm islam âleminin Miraç Kandilini kutluyorum’’ dedi.