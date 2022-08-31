Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza ilçe merkezi Yıldırım Mahallesi Mimar Sinan Sokak üzerinde meydana geldi. E.T. idaresindeki 38 AFZ 395 plakalı Ford marka kamyon ile S.A. yönetimindeki 58 ADC 547 plakalı Ford marka otomobil cadde üzerinde çarpıştı. Kazada sürücü ile otomobil içerisinde bulunan N.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.