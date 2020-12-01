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Kamyon güvenlik kulübesine çarptı

Sivas’ta kamyonun çarptığı güvenlik kulübesinde maddi hasar oluştu.

SİVAS 01.12.2020, 13:37
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Kamyon güvenlik kulübesine çarptı
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Sivas’ta kamyonun çarptığı güvenlik kulübesinde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. A.B. idaresindeki Ford marka 34 BFN 664 plakalı kamyon, OSB girişinde bulunan güvenlik kulübesine çarptı. Kazada, güvenlik kulübesinde ve araçta maddi hasar oluştu. Yapılan temizliğin arından yol, araç trafiğine açıldı.
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