Kamyon dolusu kaçak tütüne el konuldu

Sivas’ta durdurularak aranan kamyonda bol miktarda kaçak tütün bulundu.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Mevlana mahallesinde bir kamyon durduruldu. Kamyonda yapılan aramada; 604 kutu gümrük kaçağı bandrolsüz makaron, 74 kilo gümrük kaçağı bandrolsüz tütün, kilo mükerrer bandrollü tütün, 26 kilo gümrük kaçağı bandrolsüz nargile tütününü bulundu. Ayrıca bunlarla birlikte bandrolleri bulunmasına rağmen satış belgesi bulunmayan 249 kutu makaron, 50 paket nargile tütünü, 7 kilo tütün ve 30 kilo kıyılmış tütüne de el konuldu. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Konuyla ilgili işlem başlatıldı.