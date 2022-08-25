Kampa katılan öğrenciler geziyle ödüllendirildi

Sivas’ta İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Şuurlu Gençlik Kampı’na katılan öğrenciler, Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla Çanakkale ve Bursa gezisiyle ödüllendirildi.

Sivas İl Müftülüğü Kadın Gençlik Koordinatörlüğü tarafından yaz tatilinde gençlere yönelik "Şuurlu Gençlik Kampı" programı düzenlendi. Kadın Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği Şuurlu Gençlik Kampı’na katılan ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri, 8 hafta süren kampın ardından Sivas Belediyesi’nin katkılarıyla Çanakkale ve Bursa gezi programıyla ödüllendirildi.

Katkılarından dolayı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür eden İl Müftüsü Remzi Pehlivan, "Yaz tatilinde gençlerle birlikte vakit geçiren, onların derdiyle dertlenen, neşesiyle mutlu olan, emeklerini esirgemeyen tüm hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.