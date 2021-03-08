Kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı güç birliği

Sivas Belediyesi ve Sivas Barosu arasında kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Sivas Belediyesi Başkanlık makamında Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Baro Başkanı H. Yılmaz Demir arasında protokol imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Sivas Baro Başkanı Hacı Yılmaz Demir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Sivas’ta hukuki destek anlamında yardıma ihtiyacı bulunan kadınlarımız ve dezavantajlı gruplarımızın ücretsiz hukuki desteğini sağlamak üzere bir protokol imzalamak üzere bir araya geldik. Söz konusu protokol için kıymetli Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin’e bu anlamlı işbirliği için teşekkür ediyorum.” dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise açıklamasında, “Şiddet mağduru dezavantajlı gruplarımıza hukuki destek sağlanması adına Sivas Belediyesi ve Baro arasında protokol imzalıyoruz. Kadına şiddet kabul edilemez bir durum, maalesef hiç istememize rağmen insanın vicdanının kalbinin kabul edemeyeceği olaylarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. İmzaladığımız bu protokol ile birlikte şiddete uğramış kadınlara önleyici olarak hem de olay olduktan sonra hukuki destek sağlama adına Sivas Barosu avukatlarımız protokol kapsamında bu tip mağdur olan kadınlarımıza ve çocuklarımıza hukuki destek sağlanacak. Mağdur olan kadın ve dezavantajlı grupların eğitimleri konusunda haklarının korunması ve bilgilendirilmesi konusunda Sivas Belediyesi ve Sivas barosu ortak programlar yürütecek. Bu şehre hizmet ederken tüm kamu kurum ve STK’ların ortak gücünü amaç birliği ile birlikte hayata geçireceğiz.” dedi.

Düzenlenen protokolün kurumlar arası işbirliği sağlanarak şiddet mağduru kadın ve çocukların psikolojik, ekonomik sosyal ve hukuki yönden desteklenmesine katkıda bulunması amaçlandı.

Konuşmaların ardından Başkan Bilgin ve Demir protokolleri imzaladı.