Kadın astsubaylar görme engelli çocukların yüreklerine dokundu

Sivas İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar yakından ilgilendikleri görme engelli çocuklara, pasta kesip masal okudu.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 07-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Görme engeli bulunan çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte kadın astsubaylar çocuklarla yakından ilgilendi. Çocuklara masal okuyan kadın astsubaylar pasta keserek ikramda bulundu. Etkinlik çocuklara oyuncaklar hediye edilmesiyle son buldu.