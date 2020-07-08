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Kaçak avcılığa fotokapanlı çözüm
SİVAS’TA KAÇAK AVCILIĞIN ÖNLENMESİ İÇİN FOTOKAPAN KURULUM ÇALIŞMASI YAPILDI.
SİVAS 08.07.2020, 13:41
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Sivas’ta kaçak avcılığın önlenmesi için fotokapanlar yerleştirildi.
Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığın önlenmesi ve kaçak avcıların tespiti için teknolojiden yararlanıyor. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğada kaçak av yapıldığı düşünülen bölgelere fotokapanlar yerleştirdi. Yapılan çalışma ile kaçak avcılığın önlenmesi amaçlanırken biyo çeşitliliğin takibi de sağlanmış olacak.
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