Kaçak avcılığa fotokapanlı çözüm

Sivas’ta kaçak avcılığın önlenmesi için fotokapanlar yerleştirildi.

Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığın önlenmesi ve kaçak avcıların tespiti için teknolojiden yararlanıyor. Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, doğada kaçak av yapıldığı düşünülen bölgelere fotokapanlar yerleştirdi. Yapılan çalışma ile kaçak avcılığın önlenmesi amaçlanırken biyo çeşitliliğin takibi de sağlanmış olacak.