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Jandarmadan özel eğitim öğrencilerine özel ziyaret
Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri özel eğitim öğrencilerine özel ziyarette bulundu.
SİVAS 13.05.2022, 18:04
Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri özel eğitim öğrencilerine özel ziyarette bulundu.
Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler ve 07-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde ilçede bulunan özel eğitim öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilere trafik konularında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından öğrencilere boyama kitapları ve Trafik dedektif kartı hediye edildi.