Jandarmadan özel eğitim öğrencilerine özel ziyaret

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri özel eğitim öğrencilerine özel ziyarette bulundu.

Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler ve 07-13 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde ilçede bulunan özel eğitim öğrencilerini ziyaret ederek, öğrencilere trafik konularında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin ardından öğrencilere boyama kitapları ve Trafik dedektif kartı hediye edildi.