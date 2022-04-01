Jandarmadan otizmli çocuklara sürpriz

Sivas İl Jandarma ekipleri otizimli çocukların hastalığına dikkat çekmek için ziyarette bulundu.

Sivas İl Jandarma personelleri, otizme dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Özel Eğitim Uygulama Okulunda eğitim gören Otizimli çocukları ziyaret etti. Otizmli çocuklarla vakit geçiren ekipler çocuklara balon, boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verdi.