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Jandarmadan kenevir operasyonu

-Sivas’ta Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimiyle mücadele neticesinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 17 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

SİVAS 29.06.2022, 16:59
Jandarmadan kenevir operasyonu

-Sivas’ta Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenevir ekimiyle mücadele neticesinde yaptıkları operasyonlarda toplamda 17 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Sivas Şarkışla ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 ayrı köyde yasa dışı kenevir ekimi ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Baltalar Köyünde, M.S’ ye ait saksıda 10 kök, Kevenlik köyünde ise E.D. isimli şüpheli şahsın bahçesine ektiği anlaşılan 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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