banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Çiftçiler hazine buldu
Çiftçiler hazine buldu
Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 öneri
Sonbaharda bağışıklık sistemini güçlendirecek 6 öneri
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
Halil Sezai tutuklandı
Halil Sezai tutuklandı

Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı

SİVAS’TA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 15 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI, 2 ŞAHIS TUTUKLANDI.

SİVAS 18.09.2020, 09:37
2
Jandarma operasyonlarında 2 şahıs tutuklandı

Sivas’ta jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 2 şahıs tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, bağımlılık yapan maddelerle mücadeleye ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri, tarafından 08-16 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde; Gürün ve Şarkışla ilçeleri sorumluluk bölgesinde 7 uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, Suşehri ve Gölova ilçeleri sorumluluk bölgesinde 6 sigara kaçakçılığı olmak üzere toplam 13 olaya müdahale etti. Olaylarda, 222 gr. kubar esrar, 9 adet uyuşturucu hap, 28 gr. metamfetamin, 5 gr. bonzai ve 1.110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 15 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken 2 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Eylül 2020
İmsak 05:15
Güneş 06:41
Öğle 13:03
İkindi 16:31
Akşam 19:16
Yatsı 20:36
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Hatayspor 1 3
7. Antalyaspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Çaykur Rizespor 1 0
13. Ankaragücü 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Sivasspor 1 0
18. Gençlerbirliği 1 0
19. Başakşehir 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Tuzlaspor 1 1
11. Samsunspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Chelsea 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Wolverhampton 1 3
6. Liverpool 1 3
7. Crystal Palace 1 3
8. Everton 1 3
9. Aston Villa 0 0
10. Burnley 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Leeds United 1 0
14. Southampton 1 0
15. Tottenham 1 0
16. Brighton 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0
banner388banner378