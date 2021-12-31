Jandarma ekipleri yabani hayvanları unutmadı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri yabani hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Sivas İl merkezinde bulunan Paşabahçe tavra deresi mevkiinde, Ulaş ilçesinde bulunan yüzeyi buz tutmuş Ulaş gölüne ve Suşehri ilçesi Karşıyaka tabiat parkı yakınlarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Haydi ekibi ve Sivas Sen Olmazsan olmaz doğa ve hayvanları koruma derneği ile birlikte doğaya yem bıraktı. Yabani hayvanların aç kalmaması için yapılan çalışmada, uygun alanlara ekiplerin beraberinde getirdiği yemler bırakıldı.