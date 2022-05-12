Jandarma ekipleri ve çocuklar yaya geçidini yeniledi

Sivas’ta jandarma ekipleri ve çocuklar okul önünde bulunan ve tehlike arz eden yaya geçidini yeniledi.

Kangal İlçesi Çetinkaya köyünde bulunan Çetinkaya Merkez İlkokulu, Şehit Enes Koçak Ortaokulu, Şehit Mustafa Karakurt Anadolu Lisesinin bulunduğu aynı zamanda köy gurup yolu olarak kullanılan bölgedeki yaya geçidi çizgileri silinerek görülmez hale gelmişti. Çizgiler silindiği ve levhaları yıpranmış yaya geçidi tehlike arz ediyordu. Köyde bulunan vatandaşlar durumu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerine bildirdi. Bunun üzerine İlçe Jandarma Trafik Timleri okul önünde bulunan yaya geçidini boyayarak ve yaya geçidi levhalarını değiştirerek yenilik çalışması yaptı. Çalışmalara okulda bulunan çocuklar da yardım etti. Daha sonra Jandarma Trafik Timleri ve çocuklar yeniledikleri yaya geçidinden karşıdan karşıya geçti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kangal Çetinkaya köyü muhtarı Yasin Akbulut, “Bizim okul geçitlerini Jandarma komutanlığı ekiplerine bildirdik. Yaya geçitlerini, levhalarını köy gurup yolları çok olduğu ve burada için İlkokul, ortaokul ve lise olduğu için yıllardır yapılmayan yay geçidini bildirdik ve yaptılar” dedi.