banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Boris Johnson’ın harcamaları ülkeyi karıştırdı
Boris Johnson’ın harcamaları ülkeyi karıştırdı
AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu
AK Partili ismin ''intihar'' paylaşımı olay oldu
Bahar Candan parayla arkadaş arıyor!
Bahar Candan parayla arkadaş arıyor!
Ünlü şarkıcıya tecavüz davası!
Ünlü şarkıcıya tecavüz davası!

İtfaiyeden yüzük operasyonu

Sivas’ta bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı.

SİVAS 02.05.2021, 23:11
2
İtfaiyeden yüzük operasyonu

Sivas’ta bir gencin parmağında sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından ispiral makinesiyle kesilerek çıkartıldı.

E.K. (18) adlı genç, parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı. Kendi çabalarıyla yüzüğü parmağından çıkartmaya çalışan genç başarılı olamayınca Sivas Numune Hastanesine giderek yardım istedi. Sağlık ekipleri ise itfaiyeden yardım istedi. Ekipler kısa bir çalışmanın ardından gencin parmağına sıkışan yüzüğü ispiralle keserek çıkardı. Sıkışan yüzükten kurtulan genç rahat bir nefes aldı.
Yorumlar (0)
20°
açık