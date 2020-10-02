İtfaiyeden İlbey’e ziyaret
ULAŞ’TA İTFAİYE HAFTASI NEDENİYLE İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN İTFAİYE ERLERİ BAŞKAN İLBEY’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.
Sivas’ın Ulaş’ ilçesinde İtfaiye Haftası nedeniyle ilçede faaliyet gösteren itfaiye erleri Başkan İlbey’i makamında ziyaret etti.
Sivas’ın Ulaş ilçesi Belediye Başkanı Turan İlbey ‘İtfaiye Haftası’ kapsamında yazı işleri müdürü Mustafa Konuk ve beraberindeki itfaiyecilerden oluşan heyeti makamında kabul etti. İtfaiye personellerinden Mustafa Çağlak, Başkan İlbey’e yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Turan İlbey, itfaiye personeline zor şartlarda görevlerini yaptıklarını ve çalışmalarında başarılar dilediğini belirterek, "Bugüne kadar ilçe merkez ve köylerinde ilçelerimizde çıkan yangınlarda ve trafik kazalarında kurtarma ekiplerine katılarak çalışmalarınız oluyor. Büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz’’ dedi.
Konuşmanın ardından İlbey, İtfaiye Teşkilatı personelinin haftasını kutlayarak çiçek takdiminde bulundu.
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