İtfaiye personeli Başkan Bilgin’i ziyaret etti

Sivas Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası ve Sivas İtfaiyesinin kuruluşunun 218. yıl dönümü nedeniyle Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i makamında ziyaret etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, İtfaiye Müdürü Zekeriya Kayalı ve itfaiye personeli katılımıyla gerçekleyen ziyarette Başkan Bilgin’e çiçek takdim eden heyet, yıl boyunca yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyarette geleneksel tulumbacı kostümlerini taşıyan itfaiye erleri de yer aldı.

İtfaiye personeline kolaylık ve başarılar dileyen Başkan Bilgin, “Belediyemizin bütün birimleri 7/24 çalışsın ancak itfaiyemize çok görev düşmesin. Çünkü itfaiyemiz yangın, doğal afet, kaza zamanlarında ilk önce aranan birimimizdir. İstenmeyen olaylar yaşanmasın, sizlere de çok fazla görev düşmesin diyoruz. Bu anlamda tedbirli olmamız gerekiyor. Milletimizin zor zamanlarında hızla yanında olmamız gereken bir görevi üstleniyorsunuz. Bunun için de itfaiye teşkilatımızın fiziki binasını yenileyerek hem de aldığımız yeni personelimiz ile insan kaynaklarımızı güçlendirdik. Yine itfaiye müdürlüğümüzde araç ve gereçlerimizi yenileyerek çağın koşullarına uygun müdahale imkânı sunuyoruz” dedi.

İtfaiyenin yangın, kaza ve doğal afetler esnasında değil, öncesinde de gerekli ön bilgilendirmeleri yaptığını dile getiren Bilgin; “Teşkilatımız anaokulundan başlayarak Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak bir program çerçevesinde okullarımızda yangın, trafik kazaları ve doğal afetlerin bilgilendirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyor. Her alanda olduğu gibi bu alanda da hemşehrilerimizin kendini güvende hissedebileceği bir yapı oluşturmak için canla başla çalışıyoruz. Ben tüm itfaiye teşkilatımızın itfaiye haftasını tebrik ediyorum. Rabbim’den kazasız belasız mesai geçirmelerini temenni ediyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.