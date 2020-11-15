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İskambil oyunu pahalıya patladı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir kıraathanede oynanan iskambil oyunu pahalıya patladı.

SİVAS 15.11.2020, 20:14
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İskambil oyunu pahalıya patladı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir kıraathanede oynanan iskambil oyunu pahalıya patladı.

Zara ilçesinde bir kıraathanede İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı olarak iskambil oyunu oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri kıraathaneye operasyon düzenledi. Zara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kıraathanede yapılan incelemede 4 şahsın iskambil oyunu oynandığı tespit edildi. Oyun oynayan 4 şahsa kabahatler kanunu çerçevesinde toplamda bin 568 lira, kıraathane sahibine ise İl Hıfzıssıhha kanunca 3 bin 150 lira olmak üzere toplamda 4 bin 718 lira para cezası kesildi.
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