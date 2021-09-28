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İmranlı’da Yaşasın Buzağılar Projesi kapsamında biberon dağıtıldı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde “Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje” kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Elçin Çetin Selvi tarafından Yaşasın Buzağılar Projesi hayata geçirildi.

SİVAS 28.09.2021, 14:16
İmranlı’da Yaşasın Buzağılar Projesi kapsamında biberon dağıtıldı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde “Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje” kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Elçin Çetin Selvi tarafından Yaşasın Buzağılar Projesi hayata geçirildi.

Proje ile büyükbaş hayvanlarda mastit ve aspirasyon pnömonisi gibi meme problemlerinin ve buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi ve hastalığa ilişkin üreticilerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler köy köy gezerek hastalığa neden olan etkenler hakkında üreticileri bilgilendirerek ücretsiz biberon dağıtımı gerçekleştirdi.

Projeye ilişkin bilgiler veren İmranlı Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Elçin Çetin Selvi, “Biberon kullanımını teşvik ederek hem meme hastalıklarının önüne geçeceğiz hem süt veriminin artmasını sağlayacağız hem de buzağılarda oluşan ve ölümle sonuçlanan aspirasyon pnömonisi hastalığına engel olacağız” dedi.

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