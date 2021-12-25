İmranlı’da sokak hayvanları için yem bırakıldı

Sivas İmranlı Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, son günlerde ilçede yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakarak kedi ve köpekleri besledi.

İmranlı’nın kış aylarında Türkiye’nin en soğuk yerlerinden birisi olduğunu belirten Çamkerten, “Kar yağışı ve soğuk hava koşulları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Sevimli dostlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, aç kalmalarını önlemek için çalışıyoruz, sokaktaki canlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Bu soğuk günlerde tüm vatandaşlarımızı da sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.