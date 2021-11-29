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Sultangazi’de bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar 5 araca hasar verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
İmranlı belediye başkanı kaza yaptı, durumu ağır
Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi, durumunun ağır olduğu belirtildi.
SİVAS 29.11.2021, 13:03
Sivas’ın İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl, İmranlı yakınlarında trafik kazası geçirdi, durumunun ağır olduğu belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi yakınlarında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu gerçekleyen kazada, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın ve 5 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.