Sivas’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin finansal desteğiyle Divriği Belediyesi tarafından inşa edilen otogarın açılış törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Memleketin her noktasına sevgi bağıyla bağlıyız” dedi.

İmamoğlu, açılış öncesi Divriği Belediyesi’ni ziyaret ederek, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök’ten ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı. İmamoğlu, ardından Divriği Kaymakamı Yakup Papaker’i makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Törenin açılış konuşmasını yapan Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, “Bizi önemseyen, bizi kabul eden ve Divriği’yi kardeş belediye kabul ederek davetimize iştirak eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ediyorum. Divriği 280’e yakın tarihi ve tescilli eseriyle, 150’nin üzerinde konağıyla, kalesiyle, kümbetiyle, hanıyla, hamamıyla, arastasıyla ve pırlantası olan Divriği Ulucami ve darüşşifasıyla biz Mengüceklere başkentlik yapmış kadim bir kentiz” dedi.

“Memleketin her noktasına sevgi bağıyla bağlıyız”

İmamoğlu ise yaptığı konuşmada, memleketin her noktasına sevgi bağıyla bağlı olduklarını belirterek, “Biz memleketin her noktasına sevgi bağıyla bağlıyız. Bu bağlılığın tanımı ülkesini, yurdunu, milletini sevme duygusudur. Bizim bağlılığımız bu topraklardaki birliğimize ve beraberliğimize olan, Cumhuriyetimize olan ve ulu önder Atatürk’e olan bağlılığımızdır. Yüz yıllık Cumhuriyetimizin önemli ilçesi Divriği’de özellikle Ulucami ve darüşşifası dünyada simge olmuş bir eserdir. Böyle bir esere ve böylesine kıymetli bir esere kardeşlik yapan eserlere ev sahipliği yapıyorsunuz” dedi.

İmamoğlu, Türkiye’nin sanayisinin gelişmesinde büyük katkısı olan Divriğili Nuri Demirağ’dan da bahsederek, “Nuri Demirağ özellikle Cumhuriyetin ilk döneminde girişimcilikten üretime çok özel işlere imza atmış çok değerli bir insan, dünya çapında bir girişimcidir. Maden işletmeleri ile o ilk atılımları ülkemizde bütün herkese hissettiren Divriği’den ben tüm maden çalışanlarına, maden işçilerine selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bu vesileyle acısını halen taze bir şekilde yaşadığımız, 41 madenci vatandaşımızı kaybettiğimiz o acı olaydan ötürü hepimizin başı sağ olsun diyorum. Maden işçilerimizin ruhları şad olsun, ailelerine sabır diliyorum. Allah herkesi korusun. Tedbirsiz olmamak lazım, tedbirli olmak ve özellikle bu tür çalışma ortamlarından hepimiz mesulüz. Belediye başkanları, kamu yöneticileri, bu tür işletmeleri işleten kurum ve kuruluşlar. İş ve işçi güvenliği hepimizin temel sorumluluğudur. Bir işi başlatırken burada yapılan eser gibi çalışanlarımıza hep duamız olmuştur. ‘Ayağınıza taş değmesin, burnunuz kanamasın, Allah ayağınıza taş değdirmesin’ deriz. Bu konudaki hassasiyetlerin arttığı günleri diliyorum ülkemize ve milletimize” dedi.

İmamoğlu, cumhuriyetin 2. yüzyılıyla ilgili de mesajlar vererek, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına doğru gidiyoruz. Bir yüz yıllık çınar cumhuriyet. Aynı zamanda bize muazzam bir sorumlulukta veriyor. Yüz yıllardır var olan devlet geleneğimizin son ve çok özel örneği olan cumhuriyetimizin ilk 100 yılında bize sunmuş olduğu sorumluluk diyor ki; ‘Sen önümüzdeki 100 yıl için ne yapacaksın? Geçtiğimiz 100 yıldan ne dersler çıkarttın.’ Atatürk ve silah arkadaşları yurttaşlarımızla büyük bir mücadeleyle cumhuriyeti kurdular. Eksikleriyle, hatalarıyla, büyük bir mücadeleyle 100 yıl geçti. Önümüzdeki yüz yılda sen bu ülke için, bu millet için, hatta bu coğrafya için ne yapacaksın. Dolayısıyla hepimiz sorumluyuz. Büyük bir heyecanla 100. yılı kutlayacağız ama ülkemizin 2. yüzyılına coşkuyla ve hep birlikte çok güzel günlere erişmek adına büyük bir mücadelenin içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

Divriği Kaymakamı Yakup Papaker da şunları söyledi:

“Tarihin kadim kenti, demirin başkenti Divriği’ye öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Finansmanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ve yapımı ilçe belediyemiz tarafından yapılan, ilçemize büyük katkı sağlayacak otogar binamızın açılışı için toplandık. Gerek merkezi gerekse yerel yatırımlarla gelişen ilçemiz, sağlıklı kentleşme yolunda önemli bir adam atmış olacak.“

Konuşmaların ardından otogarın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından İmamoğlu ve beraberindekiler Merkez Kültür Camii’ne geçerek cuma namazı kıldı. Cuma namazının ardından kadın esnafların yer aldığı Hüma Hatun Sokağı’nda esnaflarla bir araya gelen heyet, Divriği Ulucami ve Darüşşifası’nı gezdi.

Otogar açılışına Başkan İmamoğlu’nun yanı sıra Divriği Kaymakamı Yakup Papaker, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bazı CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.