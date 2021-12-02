İlkokulda Country Show etkinliği

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarında Country Show etkinliği düzenlendi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Mahir Sevim Öz Duman İlkokulu öğrencileri İngilizce derslerinde işledikleri Countries ünitesini İngilizce Öğretmenleri Begüm Uzun tarafından organize edilen “Country Show” etkinliğiyle gösteriye dönüştürdüler.

Programda Amerika, Arabistan, Fransa, Hindistan, İspanya, Japonya, Rusya ve Türkiye ülkeleri ulus, kültür, dans, şarkı, meşhur yemekler, tarihi eserler ve başkentlerle tanıtıldı. Öğrencilerin ülkelerin yöresel kostümleriyle gösterilerini yaptıkları program bir yabancı dil etkinliği olmanın yanı sıra pek çok disiplin aracılığıyla ülkelerin kültürel dokularını tanıtmasıyla da oldukça dikkat çekici bulundu. Büyük emeklerle hazırlanan program öğrencilerin seyircileri selamlamalarıyla son buldu.