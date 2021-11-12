İlkokul öğrencilerinden ihtiyaç sahiplerine destek

Sivas’ta Gazi Osman Paşa İlkokulu sınıf öğretmeni ve öğrencileri ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

Öğrencilerine derslerinde yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlatan sınıf öğretmeni Yücel Budak, şimdiye kadar Hayat Ağacı Derneği için düzenlediği yardım kampanyalarıyla, çocukların öğrendiklerini pekiştirmesini sağlıyor. Gazi Osman Paşa İlkokulu, 2-A sınıfında kısa süre içinde bir yardım kampanyası düzenleyerek gıda bankasına destek oldu. Sınıf öğretmeni Yücel Budak ve beraberindeki öğrenciler, Hayat Ağacı Derneğini ziyaret ederek topladıkları 900 TL’yi teslim ettiler. İhtiyaç sahiplerine yardım etmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, burada gıda bankasının gıda, giyim ve diğer reyonlarını gezdi. Gazi Osman Paşa İlkokulu 2-A Sınıf Öğretmeni Yücel Budak, pandemi sebebiyle yardımlarına bir süre ara verdiklerini belirterek, “Yardımlarıyla Hayat Ağacı Derneğine katkı sağlayan hayırseverler ile faaliyetlerin sürdürülmesinde destek olan Sivas Belediyesine teşekkür ederim” dedi.