İlkokul öğrencilerinden Çanakkale Zaferi sergisi

Sivas’ın Gürün İlçesinde ilkokul öğrencileri 18 Mart temalı resim sergisi açtı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında bir dizi programlar gerçekleştirildi. İlçe protokolü şehitler anıtına çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı okudu.

Programlar kapsamında İlkokul Öğrencileri tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü temalı sergi açıldı. Sergiye Kaymakam Halil Yazıcı ve ilçe protokol üyeleri katıldı. Serginin gezilmesinin ardından öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çekildi. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı resimler göz doldurdu.