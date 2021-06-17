İl Milli Eğitim Müdürü Savaşçı: “Dolu dolu bir yaz dönemi geçireceğiz”

Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında Sivas’ta yaz döneminin öğrenci, veli ve öğretmenler açısından dolu dolu geçeceğini belirtti.

Program kapsamında il genelinde yürütülebilecek etkinlikler üzerine ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri ile video konferans sistemi üzerinden toplantı yapan Savaşçı, "Çocuklarımızın fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişimlerini bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif eğitim faaliyetleri ile destekleyeceğiz. ’Telafide Ben de Varım’ programı kapsamında öğrenci, veli ve öğretmenlerimize yönelik gerçekleştireceğimiz etkinliklerle dolu dolu bir yaz dönemi geçireceğiz" dedi. Okul içi ve okul dışı etkinliklerin en iyi şekilde planlanması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için okul müdürlerinin gereken hassasiyeti göstermesini isteyen Savaşçı, okul müdürlerinin etkinlik önerileri ile görüş ve taleplerini de dinledi. Şube Müdürleri Hülya Bozbıyık ve Fatih Aydın’ın da katıldığı toplantılarda okul müdürlerine "Telafide Ben de Varım" programının detaylarına yönelik online bir sunum da gerçekleştirildi.