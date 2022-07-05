İl Milli Eğitim Müdürü Aslan: “Sizler için seferber olduk”

Milli Eğitim Bakanlığınca planlanan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Yaz Okulu Ders Programı doğrultusunda Sivas’ta planlanan eğitim faaliyetleri başladı. DYK’ya katılan öğrencilerle bir araya gelen Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, “Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm eğitim imkanlarımızla, öğretmenlerimizle sizler için yaz döneminde de seferber olmuş durumdayız” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Selçuk Ortaokulunda DYK’ya katılan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle sohbet eden Aslan, öğrencilerin kendilerine sunulan eğitim imkanlarından en iyi şekilde istifade etmelerini istedi. Başarılı olmak için planlı çalışmanın, sabırlı olmanın azim ve kararlılığın çok önemli olduğunu belirten Aslan, "Bugün atacağınız adımlar hem sizlerin hem de ülkemizin yarınlarını şekillendirecek. Sizler, ülkemizin geleceğine yön verecek, ülkemizin gelecekteki yöneticileri olacaksınız. O nedenle kendinizi en iyi şekilde yetiştirmenin, geleceğe hazırlamanın gayreti içerisinde olun. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm eğitim imkanlarımızla, öğretmenlerimizle sizler için yaz döneminde de seferber olmuş durumdayız” ifadelerini kullandı.

Aslan, bir süre öğretmenlerle de sohbet ederek görüş alışverişinde bulundu.