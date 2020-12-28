İki üniversite arasında önemli anlaşma

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) arasında imzalanan protokol neticesinde SBTÜ’ye Cumhuriyet Teknokent’ten yüzde 10 hisse devri gerçekleştirildi.

Sivas Cmuhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre; Sivas’ın marka değerinin bilimsel çalışmaların fikirden ürüne dönüştürüldüğü ve ticarileşmesinde önemli rol oynayan Cumhuriyet Teknokent, SBTÜ’ye verilen yüzde 10 hisse ile gücüne güç kattı.

SCÜ Rektörlük makamında düzenlenen protokole SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul katıldı.

Protokolün ardından açıklama yapan SBTÜ Rektörü Kul, “Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak yaptığımız bu anlaşma ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Teknokent’e ortak olmuş olduk. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi için Teknokent oldukça önemli. Akademisyenlerimizin burada yapacağı çalışmalar ticarileşme açısından oldukça önemli olacaktır. İki üniversite birbirlerini tamamlayıcı çalışmalar yapmalı. Cumhuriyet Teknokent ile yaptığımız bu anlaşma ile bunun en güzel örneğini sergilemiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

SCÜ Rektörü Yıldız ise konuşmasında, “ Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ortaklığı ile kurulan Cumhuriyet Teknokent’e bugün yeni bir paydaş daha kazandırdık. Yüzde 85 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin payı vardı. Prof. Dr. Mehmet Kul Hocamla daha önce de görüşmüştük bu konu ile alakalı. Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak buradan bir hisse almak istediklerini belirttiler. Şu anda yüzde 10 hisseyi Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne vermiş olduk. Böylelikle iki üniversitenin ortak çalışma yapacağı zemini oluşturmuş olduk. Ben hep söyledim Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin tüm imkânlarından iki üniversite de yararlanmalı diye. Tekrar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.